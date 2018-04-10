Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Malkara ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu'nun Muhittin, Malkara'nın Gazibey, Çerkezköy'ün Bağlık ve Kapaklı'nın Cumhuriyet mahallelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aranan adreslerde, 77 uyuşturucu hap ve 8 fişek bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.G, S.I, İ.A, H.C, D.T, M.K ve H.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.