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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa'nın 100. Yıl, Çorlu'nun Cemaliye ve Çerkezköy'ün Fevzipaşa mahallelerinde, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aranan adreslerde, 73 fişek eroin, 35 fişek bonzai ve 170 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.Ö, S.K, İ.K, M.Y, A.T ve B.K 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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