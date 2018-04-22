Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara yolu uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 197 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ekiplerce gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
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