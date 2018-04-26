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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu, Muratlı'nın Muradiye ve Çerkezköy'ün Gazi Osman Paşa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 45 fişek bonzai, 5 fişek eroin ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan, A.Ö, Ü.K, T.S, M.N, Y.Ş, B.Ş, Ş.Ş, T.D, Y.G, A.S, M.T ve U.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ uyuşturucu operasyonu

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