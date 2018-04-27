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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanıcıların ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçeleri ile Edirne'nin Keşan ilçesinde belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 505 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 7'si tutuklandı.

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