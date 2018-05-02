Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa, Çorlu, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu, Çerkezköy'ün Gazi Osman Paşa, Çorlu'nun Hıdırağa ve Şarköy'ün Cumhuriyet mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan, M.Ö, Ö.K, A.R.K, V.K, N.Ö, U.Y, S.B ve F.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

