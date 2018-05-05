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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa'nın Orta Cami, Çerkezköy'ün Gazi Osman Paşa, Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan, O.A, T.G, Y.A, O.D ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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