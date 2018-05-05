Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.
Daha önce 5 şüphelinin gözaltına alındığı çalışma kapsamında, Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 2 tabanca ile bunlara ait mermiler ele geçirildi.
Daha önce gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklanmıştı.
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