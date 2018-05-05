Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 kg bonzai maddesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Bu kapsamda 59 AAG 277 plakalı otomobil, polis ekipleri tarafından Çorlu girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 10 paket halinde 5 kg bonzai maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.S.L'nin üzerinde de tabanca ile buna ait mermiler bulundu.
Şüphelinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
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