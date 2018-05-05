HABER

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

Operasyonda 5 kg bonzai maddesi ele geçirildi, cezaevi firarisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 kg bonzai maddesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bu kapsamda 59 AAG 277 plakalı otomobil, polis ekipleri tarafından Çorlu girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 10 paket halinde 5 kg bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S.L'nin üzerinde de tabanca ile buna ait mermiler bulundu.

Şüphelinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyonTSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon
Eş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltıEş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Alaattin Saral yakalandı!Alaattin Saral yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu gözaltı operasyon Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karatay isyan etti: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Karatay isyan etti: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.