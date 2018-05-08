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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa'nın Orta Cami, Çerkezköy'ün Gazi Osman Paşa, Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan, E.Z, E.B, Y.K, A.B, K.Ö, Y.E.K, ve F.A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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