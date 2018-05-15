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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:20 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu, Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan, O.E., Ş.E., V.K., M.C., A.K. ve A.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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