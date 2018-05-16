Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine bir şahsa ait Hıdırağa Mahallesi'nde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir kısmı fişek hale getirilmiş 479 gram eroin, 221 gram sentetik kannabinoid maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

M.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken A.A.'nın arandığı bildirildi.