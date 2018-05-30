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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 10 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa'nın Zafer ve Aydoğdu, Çorlu'nun Hıdırağa ile Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, B.G., M.B., E.S., O.A., M.G., A.C.K., A.A., İ.K., Y.B. ve N.S. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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