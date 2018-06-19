Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Başta Hıdırağa Mahallesi olmak üzere, uyuşturucu satışının yoğun olduğu adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, tuvalet, mutfak, çekyat ve benzeri zula olarak tabir edilen yerlerde detaylı arama yaptı.

Sivil ve resmi polis ekiplerinden oluşturulan 120 kişilik operasyon timlerine çevik kuvvet ekipleri de destek verdi.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışında kullanılan ekipmanlar ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

