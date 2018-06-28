Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, B.Ş, V.E, A.Ç, G.Ç, ve A.Ş.S. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, tüfek, tabanca mermisi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen bin 160 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

