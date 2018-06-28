Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, B.Ş, V.E, A.Ç, G.Ç, ve A.Ş.S. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, tüfek, tabanca mermisi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen bin 160 lira para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararı
İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı
Sosyal medya ile zengin olan 10 kişi
Erdoğan-Bahçeli zirvesinde Meclis dağılımı ile kabine ele alındı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
Terör örgütü PKK bunu da yaptı! Arap kıyafetli Öcalan
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak
Okuyucu Yorumları 0 yorum