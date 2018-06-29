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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 13:30 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Karadeniz, Çorlu'nun Hıdırağa ile Çerkezköy'ün Yıldırım Beyazıt mahallerine uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.K. S.A. ve A.E. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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