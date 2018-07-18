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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:35 | Son Güncelleme

Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şarköy'ün Üstüklal, Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Çorlu'nun Cemaliye mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.K, U.İ, M.İ, C.S, B.Ç. ve M.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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