Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şarköy'ün Üstüklal, Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Çorlu'nun Cemaliye mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.K, U.İ, M.İ, C.S, B.Ç. ve M.K. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi
Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!
Herkese böyle patron lazım! Yürüyerek işe gelen çalışanına öyle bir jest yaptı ki....
Üç evladının kurbanı oldu! Satanist kardeşler kan döktü!
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
İnternetin son fenomeni: Sevimli papağan ailesi
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum