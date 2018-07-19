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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:48 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Ertuğrul, Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ş.T, Y.Ö, E.Y ve S.M gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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operasyon Tekirdağ uyuşturucu

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