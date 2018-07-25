Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Altınova, Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Çorlu'nun Esentepe mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Y.B, B.Ç, C.H.T, S.Y, ve E.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

