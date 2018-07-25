HABER

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:19 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Altınova, Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Çorlu'nun Esentepe mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Y.B, B.Ç, C.H.T, S.Y, ve E.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERİbo'dan Erol Köse'ye büyük şok!İbo'dan Erol Köse'ye büyük şok!
Tarikatı eleştiren vatandaşı komiser tehdit etti iddiası!Tarikatı eleştiren vatandaşı komiser tehdit etti iddiası!
Adnan Oktar'ı cezaevinde ilk onlar ziyaret etti!Adnan Oktar'ı cezaevinde ilk onlar ziyaret etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon Tekirdağ uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Adnan Oktar grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan tweet attı: Tehditler alıyorum

Adnan Oktar grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan tweet attı: Tehditler alıyorum

Günlük burç yorumları: 25 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Adana'da Atatürk heykeline saldırıya ilişkin valilikten açıklama

Adana'da Atatürk heykeline saldırıya ilişkin valilikten açıklama

Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tuğgeneral Ali Demir bu iftiradan dolayı 3 yıl hapis yattı şimdi Bakü'ye Askeri Ataşe oldu

Tuğgeneral Ali Demir bu iftiradan dolayı 3 yıl hapis yattı şimdi Bakü'ye Askeri Ataşe oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.