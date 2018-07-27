Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu, Çerkezköy'ün Fatih ve Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.K, C.C, G.Ç, S.P, Y.P, ve Y.A gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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