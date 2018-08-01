Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu ve Çınarlı ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.A, K.A, S.K, M.K. ve L.M.

gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para bulundu.

