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Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 13:36 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesindeki bir mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulamada iki kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı uygulamada 300 gram eroin ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin de desteğiyle Hıdırağa Mahallesi'nde kapsamlı uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında Hıdırağa Mahallesi ve çevresindeki kahvehane, internet kafe ve diğer umuma açık yerlerde arama yapıldı.

Aramalar sonucu 2 ayrı şeffaf poşette 300 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 240 lira ele geçirilirken, biri uyuşturucu satışından aranan 2 kişi gözaltına alındı.

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Çorlu gözaltı operasyon Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele

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