Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 3 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu uyuşturucu sattıkları belirlenen bu kişilerin kullandığı 59 KE 080 plakalı aracı uygulama noktasında durduran polis, aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çerkezköy ilçesindeki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Evin balkonunda saksılara ekili 23 kök hint keneviri bulunurken 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

