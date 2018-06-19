Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 3 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu uyuşturucu sattıkları belirlenen bu kişilerin kullandığı 59 KE 080 plakalı aracı uygulama noktasında durduran polis, aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi.
Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çerkezköy ilçesindeki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Evin balkonunda saksılara ekili 23 kök hint keneviri bulunurken 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Her iki operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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