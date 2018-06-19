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Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:39 | Son Güncelleme

2 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 3 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu uyuşturucu sattıkları belirlenen bu kişilerin kullandığı 59 KE 080 plakalı aracı uygulama noktasında durduran polis, aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çerkezköy ilçesindeki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Evin balkonunda saksılara ekili 23 kök hint keneviri bulunurken 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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gözaltı operasyon Tekirdağ uyuşturucu ile mücadele

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