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Tekirdağ'daki kazaları MOBESE görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki kazaları MOBESE görüntüledi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da geçen ay meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, Süleymanpaşa ilçesi Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile başka bir otomobilin çarpıp kaçması, Pınar Taksi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile hafif ticari aracın çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda, Marmara Ereğlisi ilçesi girişinde ise hatalı dönüş yapan bir otomobille bir aracın çarpışması ve kırmızı ışıkta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonetin çarpmasına ilişkin görüntüler de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza MOBESE Tekirdağ

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