Tekirdağ'daki şiddetli yağış

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, dün akşam saatlerine başlayan ve gece yarısına kadar etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle çok fazla olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde etkisini gösterdiğini diğer ilçelerde çok fazla olumsuzluk gözlenmediğini söyledi.

Süleymanpaşa ilçesinde küçük çaplı su baskınlarının meydana geldiğini ve anında müdahale edildiğini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinde etkisini sürüdüren sağanak nedeniyle ilimizde çok fazla olumsuzluk olmadı. Çorlu ilçesinde bir hayvan ağılının çatısı çöktü ve beş hayvan telef oldu. Bunun dışında 2-3 yerde çok fazla önemli olmayan su baskınları meydana geldi. Onlara da ekiplerimiz anında müdahale etti. Sağanak Süleymanpaşa ve Çorlu'da daha çok etkili oldu. Sağanak etkisini göstermeye başladığı andan itibaren, tüm ekiplerimiz itfaiyedeki yerini aldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirimizi aldık."

