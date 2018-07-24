HABER

Tekirdağ'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 09:48 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan: - "Dün akşam saatlerinde etkisini sürüdüren sağanak nedeniyle ilimizde çok fazla olumsuzluk olmadı. Çorlu ilçesinde bir hayvan ağılının çatısı çöktü ve beş hayvan telef oldu. Bunun dışında 2-3 yerde çok fazla önemli olmayan su baskınları meydana geldi. Onlara da ekiplerimiz anında müdahale etti"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, dün akşam saatlerine başlayan ve gece yarısına kadar etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle çok fazla olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde etkisini gösterdiğini diğer ilçelerde çok fazla olumsuzluk gözlenmediğini söyledi.

Süleymanpaşa ilçesinde küçük çaplı su baskınlarının meydana geldiğini ve anında müdahale edildiğini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinde etkisini sürüdüren sağanak nedeniyle ilimizde çok fazla olumsuzluk olmadı. Çorlu ilçesinde bir hayvan ağılının çatısı çöktü ve beş hayvan telef oldu. Bunun dışında 2-3 yerde çok fazla önemli olmayan su baskınları meydana geldi. Onlara da ekiplerimiz anında müdahale etti. Sağanak Süleymanpaşa ve Çorlu'da daha çok etkili oldu. Sağanak etkisini göstermeye başladığı andan itibaren, tüm ekiplerimiz itfaiyedeki yerini aldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirimizi aldık."

PARTNER'Estetik bir fotoğraf değil''Estetik bir fotoğraf değil'
Ankara Valiliği'den 'kontrollü patlama' uyarısı!Ankara Valiliği'den 'kontrollü patlama' uyarısı!
Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağanak Tekirdağ yağmur

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak’ta teröristlerle çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı

Şırnak’ta teröristlerle çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Beyoğlu'nda toprak kayması! Bina yıkılma tehlikesi altında

Beyoğlu'nda toprak kayması! Bina yıkılma tehlikesi altında

Kurban bayramı hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Kurban bayramı hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Ankara'da tombala operasyonu

Ankara'da tombala operasyonu

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.