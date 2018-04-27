HABER

Tekirdağ'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:57 | Son Güncelleme

Çerkezköy'de benzin istasyonunda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde benzin istasyonunda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayın ardından Karaağaç Jandarma Komutanlığına giderek teslim olan, buradan da Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Samet Gökçi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gökçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Dün gerçekleşen olayda yakıt almak için aracıyla Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerindeki benzin istasyonuna gelen Cüneyt Enez, kendisini takip eden Samet Gökçi'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklamaTSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama
Bu sefer olacak mı? Tatlıses'in denemediği bir tek bu kalmıştıBu sefer olacak mı? Tatlıses'in denemediği bir tek bu kalmıştı
Trump'tan dikkat çeken 'savaş' mesajıTrump'tan dikkat çeken 'savaş' mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy silahlı saldırı Tekirdağ tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.