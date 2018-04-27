Tekirdağ'daki silahlı saldırı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde benzin istasyonunda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayın ardından Karaağaç Jandarma Komutanlığına giderek teslim olan, buradan da Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Samet Gökçi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gökçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Dün gerçekleşen olayda yakıt almak için aracıyla Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerindeki benzin istasyonuna gelen Cüneyt Enez, kendisini takip eden Samet Gökçi'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

