TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 6 ilde yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçların yasa dışı yollarla satışını gerçekleştiren şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçların trafikten çekme belgeli araçlara ait tescil bilgileri kullanılarak trafiğe çıkarıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Gaziantep, Ankara ve Mardin üzerinden ülkeye sokulan araçların suç örgütüne satıldığını tespit etti.

Eş zamanlı operasyonlarda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde şasi numarası değiştirilmiş araç, İstanbul'daki bir kargo firmasında Gaziantep'e gönderilmek üzere paketlenmiş yabancı plakalarla araçlara ait ruhsat, yine İstanbul'da Türkiye'ye giriş yapmış ancak yasal süre içinde çıkmamış bir araç, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şasi etiketi çıkarılmış başka bir dorsenin plakası takılmış dorse ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden ikisi tutuklanırken, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

