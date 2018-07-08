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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan: - "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor. Bölgeye paletli araçlar sevk ediyoruz. 6 yolcu vagonun devrildiği bilgisi var"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu ilçesindeki tren kazasında çok sayıda yaralının olduğunu belirterek, "Arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor. Bölgeye paletli araçlar sevk ediyoruz. 6 yolcu vagonun devrildiği bilgisi var." dedi.

Vali Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Arazinin çamurlu olduğunu, bu nedenle bölgeye araçların giremediğini dile getiren Ceylan, "Bölgeye paletli araçlar sevk ediyoruz. 6 yolcu vagonun devrildiği bilgisi var." ifadesini kullandı.

Bu arada, bölgeye Sağlık Bakanlığı hava ambulanslarının da intikal ettiği bildirildi.

Tekirdağ'daki tren kazası

- Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan: - "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor. Bölgeye paletli araçlar sevk ediyoruz. 6 yolcu vagonun devrildiği bilgisi var"

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Tekirdağ'da tren kazası

Tekirdağ'da tren kazası
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Tekirdağ'da tren kazası

Tekirdağ'da tren kazası
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Tekirdağ'da tren kazası

Tekirdağ'da tren kazası
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Tekirdağ'da tren kazası

Tekirdağ'da tren kazası
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Tekirdağ'da tren kazası

Tekirdağ'da tren kazası
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Tekirdağ'da tren kazası

Tekirdağ'da tren kazası
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Anahtar Kelimeler:
Çorlu tren

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