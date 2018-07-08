Tekirdağ'daki tren kazası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı.
Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.
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