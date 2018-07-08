Tekirdağ'daki tren kazası

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'dan bilgi aldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.

Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşların olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler anbean takip edilmektedir."

