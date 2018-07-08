Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle ilgili tüm birimlerin tahliye işlemleri için seferber edildiğini bildirdi.
Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kalın, "Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi." ifadesini kullandı.
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