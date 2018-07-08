Tekirdağ'daki tren kazası

Türk Kızılayı tarafından, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananlar için bölgeye ilk etapta 304 ünite kan gönderildiği ve ihtiyaçları karşılamak üzere tedbirler alındığı belirtildi.

Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazası sonrasında, bölgeye ilk etapta 304 ünite kan sevkıyatı yapıldığı, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ihtiyaçları karşılamak üzere tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

