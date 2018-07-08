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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 21:52 | Son Güncelleme

İBB tarafından bölgeye 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli gönderildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazası bölgesine 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli sevk edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla kazaya ilişkin İtfaiye Daire Başkanlığı alarma geçti. Kaza bölgesine ilk etapta 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli gönderildi .

İstanbul İtfaiyesi kaza bölgesine kurtarıcı araçları ile 2 aydınlatma kulesi de sevk etti. Öte yandan, 11 itfaiye aracı da kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Açıklamada ayrıca, "İstanbul İtfaiyesi 6X6 kurtarma araçları kaza bölgesinde çalışmalara başladı. İBB Yol Bakım'dan 2 kurtarıcı vinç, paletli iş makinesi, lastikli loder, mazot tankeri, 10 personel Çorlu tren kazası bölgesine intikal etmektedirler." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
banliyö Çorlu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal Tekirdağ tren kazası

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