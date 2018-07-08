Tekirdağ'daki tren kazası

Başbakanlığın yazısı üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Tekirdağ'da yaşanan tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildiği bildirildi.

RTÜK'ün internet sitesinde yer alan açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinde "milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda" geçici yayın yasağının getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu hüküm çerçevesinde vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması amacıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakanlığın 47121 sayılı yazısıyla geçici yayın yasağının getirilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

