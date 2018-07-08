Tekirdağ'daki tren kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından yaralıların tahliyesi ve hastanelere sevki için devletin tüm imkanları seferber edildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin 5 vagonu, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede Sarılar köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında raydan çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yağışın ardından çamur nedeniyle bölgeye ulaşım güçlükle sağlandığı için kaza yerine paletli araçlar yönlendirildi.

Yaralıların tahliyesi ve hastanelere sevki için devletin tüm imkanları seferber edildi, çalışmalar titizlikle yürütüldü. Ekipler, yaralıların hastanelere sevki için yoğun çaba sarf etti. Bölgedeki çiftçiler de yaralıların tahliyesi çalışmalarına traktörleriyle destek verdi.

Yaralılar, paletli araçlar, Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle hastanelere sevk edildi.