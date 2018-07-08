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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 22:31 | Son Güncelleme

Kazanın ardından yaralıların tahliyesi ve hastanelere sevki için devletin tüm imkanları seferber edildi - Yaralılar, Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansları ve TSK'ya ait helikopterlerle hastanelere götürüldü - Türk Kızılayı tarafından bölgeye ilk etapta 304 ünite kan gönderildi, yaralıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedbirler alındı - Yaralıların hastanelere sevki için seferber olan ekiplere bölgedeki çiftçiler de traktörleriyle destek verdi

Tekirdağ'daki tren kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından yaralıların tahliyesi ve hastanelere sevki için devletin tüm imkanları seferber edildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin 5 vagonu, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede Sarılar köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında raydan çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yağışın ardından çamur nedeniyle bölgeye ulaşım güçlükle sağlandığı için kaza yerine paletli araçlar yönlendirildi.

Yaralıların tahliyesi ve hastanelere sevki için devletin tüm imkanları seferber edildi, çalışmalar titizlikle yürütüldü. Ekipler, yaralıların hastanelere sevki için yoğun çaba sarf etti. Bölgedeki çiftçiler de yaralıların tahliyesi çalışmalarına traktörleriyle destek verdi.

Yaralılar, paletli araçlar, Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle hastanelere sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

Kazanın aşırı yağışın etkisiyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı ekipleri ile TCDD görevlileri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Havanın kararması nedeniyle kaza yerinde jeneratörler aracılığıyla aydınlatma sağlanıyor. Ekipler, yan yatan vagonların altında kalan yolcu olup olmadığı kontrol ediyor. Kazazedelerin yakınları da bölgeye ulaştı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, lastik tekerlekli araçların ulaşamadığı bölgeye kepçeyle geldi, yetkililerden bilgi aldı.

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- Türk Kızılayı 304 ünite kan gönderdi

Kazada yaralananlar için Türk Kızılayı tarafından bölgeye ilk etapta 304 ünite kan gönderildi ve Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ihtiyaçları karşılamak üzere tüm tedbirler alındı.

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- Kriz masası oluşturuldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Müsteşar Suat Hayri Aka başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu, Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında kriz merkezi kuruldu.

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Tekirdağ tren kazası

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