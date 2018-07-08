Tekirdağ'daki tren kazası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Çavuşoğlu ve Çelik, Twitter hesaplarından, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasına ilişkin paylaşımda bulundular.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı, kazada yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AB Bakanı Çelik de mesajında, "Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin 5 vagonu, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede Sarılar köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında raydan çıkarak devrildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

