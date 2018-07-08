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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Şahin, SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasının ardından İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Vali Şahin, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile hastaneye geldi. Burada tedavi altındaki yaralıları ziyaret eden ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, tedavisi devam eden 14 yaralı hakkında sabah saatlerinde açıklama yapacaklarını, 1 yaralının ameliyata alındığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu İstanbul Valisi Vasip Şahin tren kazası

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