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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 00:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki tren kazası

TEKiRDAĞ (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralananları, tedavi gördükleri Çorlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Bakanlar Demircan ve Arslan, Çorlu Devlet Hastanesine geldi. Burada tedavi gören yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini ileten Demircan ve Arslan, yetkililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Tekirdağ tren

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