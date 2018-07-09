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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 01:57 | Son Güncelleme

Kuveyt ve Katar Emirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi

KUVEYT/DOHA (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Sabah, Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, kazada hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim de telgrafında, kazada yaralananlara acil şifalar diledi.

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Katar Kuveyt

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