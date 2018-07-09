Tekirdağ'daki tren kazası

TEKiRDAĞ (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Akdağ, Uzunköprü-Halkalı seferini yapan trenin devrildiği bölgeye geldi, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ daha sonra Çerkezköy Devlet Hastanesine geçti. Yaralıları ziyaret eden Akdağ, geçmiş olsun dileklerinde bulundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Öte yandan, ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmalarına destek veren askerlerden biri yaralanarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde de hasta yakınlarının bekleyişleri sürüyor.

