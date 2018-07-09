Tekirdağ'daki tren kazası

TEKİRDAĞ (AA)- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralananları, tedavi gördükleri Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.
Yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Demircan ve Arslan, yetkililerden bilgi aldı. Bakanlar, yaralılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "geçmiş olsun" dileklerini de iletti.
Sağlık Bakanı Demircan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, daha sonra Muratlı Devlet Hastanesi'ne geçerek buradaki yaralıları da ziyaret etti.
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