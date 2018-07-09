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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 03:58 | Son Güncelleme

Bakanlar Ahmet Demircan ve Ahmet Arslan yaralıları ziyaret etti

TEKİRDAĞ (AA)- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralananları, tedavi gördükleri Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Demircan ve Arslan, yetkililerden bilgi aldı. Bakanlar, yaralılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "geçmiş olsun" dileklerini de iletti.

Sağlık Bakanı Demircan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, daha sonra Muratlı Devlet Hastanesi'ne geçerek buradaki yaralıları da ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Tekirdağ tren

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