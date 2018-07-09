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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 07:57 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası sonrasında yürütülen çalışmalar sona erdi - Vagonların altından bazı yolcuların cenazeleri çıkarılırken, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası sonrasında yürütülen çalışmalar sona erdi.

Kaza sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ekipleri, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile belediyelere ait bağlı iş makinelerinin katıldığı çalışmalar gece boyunca sürdü.

Çalışmalar, Tekirdağ yönü için getirilen demiryolu vinci ve 6 kepçenin katılmasıyla 03.00-04.00 saatlerinde yoğunlaşırken, çelik halatlarla devrilen vagonlar kaldırıldı.

Vagonların altından bazı yolcuların cenazeleri çıkarılırken, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaza alanı ile köy yolu arasındaki tarlaların 20-30 santimetre balçıkla kaplanması nedeniyle cenazeler zırhlı personel taşıyıcıyla nakledildi.

Arama kurtarma ekiplerinin tamamına yakını kaza alanında ayrıldı. Jandarma ve askerlerin güvenlik önlemleri ise devam ediyor.

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Çorlu tren kazası

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