Tekirdağ'daki tren kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu yakınlarındaki tren kazasında yaşamını yitirenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor.

Kazada vefat edenlerin yakınlarının Çorlu Devlet Hastanesi morgu önündeki acı bekleyişleri sürüyor.

Morgdan gözyaşları içerisinde alınan cenazeler, defnedilecekleri yerlere götürülüyor.

- Kazada, anne ve bebeği de yaşamını yitirdi

Tren kazasında hayatını kaybedenler arasında bir anne ve bebeği de bulunuyor.

Kazada Derya Kurtuluş (28) ve bebeği Beren Kurtuluş (10 aylık) yaşamını yitirdi. Anne ve kızının cenazesi, Çorlu Garaj Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Tren kazasında, üniversiteli Özgenur Dikmen ile ortaokul öğrencisi Gülce Dikmen kardeşler de hayatını kaybetti. Anne Funda Dikmen ise kazada yaralandı.

Çorlu ilçesinde dün yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 318 kişi de yaralanmıştı.

