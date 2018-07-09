Tekirdağ'daki tren kazası

İSTANBUL (AA) - Çorlu'daki tren kazası sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler seferber oldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla tren kazası sonrası belediye ekipleri harekete geçti.
Kaza haberi alınır alınmaz bölgeye 30 itfaiye kurtarma personeli, 4 hizmet aracı, 2 ışık kulesi ve 9 adet 6X6X6 kurtarıcı araç görevlendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı yol bakım ekipleri 12 personel, 2 vinç, 1 paletli iş makinesi, 1 lastik loder ve 1 mazot tankeri sevk edildi.
İSKİ de çalışmalara destek olmak amacıyla bölgeye 12 personel, 1 adet 50 tonluk vinç ve 1 adet 80 tonluk vinç gönderdi.
Kaza bölgesinde Lojistik Destek Merkezi’ne bağlı Mobil Büfe aracı 3 personelle hizmet veriyor.
Ayrıca Yenibosna Adli Tıp Merkezinde 1 Mobil Büfe ve Halkla İlişkiler ekibi görevlendirildi.
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