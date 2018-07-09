HABER

Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:14 | Son Güncelleme

İBB ekipleri, tren kazasının ardından bölgeye ekip göndererek çalışmalara destek veriyor

İSTANBUL (AA) - Çorlu'daki tren kazası sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler seferber oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla tren kazası sonrası belediye ekipleri harekete geçti.

Kaza haberi alınır alınmaz bölgeye 30 itfaiye kurtarma personeli, 4 hizmet aracı, 2 ışık kulesi ve 9 adet 6X6X6 kurtarıcı araç görevlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı yol bakım ekipleri 12 personel, 2 vinç, 1 paletli iş makinesi, 1 lastik loder ve 1 mazot tankeri sevk edildi.

İSKİ de çalışmalara destek olmak amacıyla bölgeye 12 personel, 1 adet 50 tonluk vinç ve 1 adet 80 tonluk vinç gönderdi.

Kaza bölgesinde Lojistik Destek Merkezi’ne bağlı Mobil Büfe aracı 3 personelle hizmet veriyor.

Ayrıca Yenibosna Adli Tıp Merkezinde 1 Mobil Büfe ve Halkla İlişkiler ekibi görevlendirildi.

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Mağarası için imar barışı başvurusu yaptıMağarası için imar barışı başvurusu yaptı
CHP'li Arslan, kardeşinin cenazesini gözyaşlarıyla uğurladıCHP'li Arslan, kardeşinin cenazesini gözyaşlarıyla uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu'daki tren kazası istanbul büyükşehir belediyesi Lojistik Destek Merkezi mobil büfe Tekirdağ'daki tren kazası

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ'da tren kazasının ardından gözaltına alınan makinistler o anları anlattı: Sarsıntıyı hissettik...

Tekirdağ'da tren kazasının ardından gözaltına alınan makinistler o anları anlattı: Sarsıntıyı hissettik...

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Adil Öksüz, Sakarya'da aranırken Ataşehir'de toplantı gerçekleştirmiş

Adil Öksüz, Sakarya'da aranırken Ataşehir'de toplantı gerçekleştirmiş

Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi

Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

Devlet Bahçeli: Tam bir facia yaşanmıştır

Devlet Bahçeli: Tam bir facia yaşanmıştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.