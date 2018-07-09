Tekirdağ'daki tren kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaydeden Özcan Cesur (47), son yolculuğuna uğurlandı.

Cesur'un cenazesi Muratlı Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İnanlı Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Özcan Cesur'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İnanlı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Törene, Cesur'un ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Özcan Cesur'un yakınları törenin ardından taziyeleri kabul etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Cesur'un, akrabasının düğünü için ilçeye geldiği ve düğünden sonra Çorlu'ya dönmek için trene bindiği öğrenildi.

