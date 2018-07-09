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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Cenazelerimizi kaldıralım, yaralılarımızdan güzel haberler alalım, ilk iş siyasi ve bürokrat, bu olayın sorumlularının yakasına yapışacağım"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasına ilişkin, "Cenazelerimizi kaldıralım, yaralılarımızdan güzel haberler alalım, ilk iş siyasi ve bürokrat, bu olayın sorumlularının yakasına yapışacağım." ifadesini kullandı.

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen tren kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Rayların halen binlerce vatandaşın can güvenliği ile doğrudan ilgili olduğuna dikkati çeken Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce de elim kazalara sahne olan demiryollarımızla ilgili sorumluluk üstlenmeyip, gerekli bedelleri ödetmeyen anlayışı, bu kez 24 canımız üzerinden konuşuyoruz. Bir ülkede, dünyanın en güvenli ulaşım ağı olarak kabul edilen demiryollarının altındaki toprak çekilebiliyorsa, ortada ciddi sorumluluklar var demektir.
Her tür faaliyete rant penceresinden bakan bir anlayışın idaresinde, ülkenin altındaki toprağın çekilmediğine şükretmek lazım. Cenazelerimizi kaldıralım, yaralılarımızdan güzel haberler alalım, ilk iş siyasi ve bürokrat, bu olayın sorumlularının yakasına yapışacağım."

Akşener, demiryollarındaki kontrollerin kim tarafından ve nasıl yapıldığı, bakım ve onarım ihalesinin neden iptal edildiği gibi soruların peşinde olacağını bildirdi.

Yayın yasağının bu sorumluluğu yerine getirmeye engel olmadığını aktaran Akşener, "Suud Kralı'ının vefatıyla 'milli yas' ilan eden iktidarın, bunca kaybımızın ardından neden yas ilan etmediğini merak ediyorum. Sorumluları, vakit kaybetmeden, ülkemizdeki tüm demir ağlarını kontrol etmeye, gerekli bakım ve onarım işlemlerini hızla yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Akşener, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak törenin milletin yaşadığı acıya saygı gösterilerek ertelenmesi gerektiğini savundu.

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Meral Akşener Tekirdağ tren kazası

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