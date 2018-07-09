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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaydeden 64 yaşındaki Zübeyda Seven, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde toprağa verildi

KIRKLARELİ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaydeden Zübeyda Seven (64), son yolculuğuna uğurlandı.

Seven'in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Kazada hayatını kaybeden Seven'in yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Seven'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Seven'in ailesinin ve yakınlarının yanı sıra, Kaymakam Kerem Yenigün ve Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Seven'in, eşi Selahattin Seven ile birlikte ilçede bir yakınlarının düğününden döndüğü, Selahattin Seven'in de kazadan sonra yaralı olarak sevk edildiği Çorlu'da özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) güvenlik görevlisi Seyfi Erbil de (42) aynı camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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