Tekirdağ'daki tren kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili, seferlerden sorumlu 3 görevli ifade verdi.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin devrilmesine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
Başsavcılığın talebiyle, seferlerden sorumlu 3 kişinin daha ifadesi alındı. Görevliler, ifade verdikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığından ayrıldı.
Bu arada, öğle saatlerinde de 2 makinist ve şef de ifade vermişti.
Çorlu ilçesinde dün, yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 318 kişi de yaralanmıştı.
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