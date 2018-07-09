Tekirdağ'daki tren kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili, seferlerden sorumlu 3 görevli ifade verdi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin devrilmesine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Başsavcılığın talebiyle, seferlerden sorumlu 3 kişinin daha ifadesi alındı. Görevliler, ifade verdikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığından ayrıldı.

Bu arada, öğle saatlerinde de 2 makinist ve şef de ifade vermişti.

Çorlu ilçesinde dün, yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 318 kişi de yaralanmıştı.

