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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:36 | Son Güncelleme

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliğince taziye mesajı yayımlandı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarındaki tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Fard, acı olayı derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Söz konusu olayda hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kederli ailelerine Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailesi ve dostlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Çorlu ilçesinde dün, yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 318 kişi de yaralanmıştı.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği İran'ın Ankara Büyükelçisi taziye

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