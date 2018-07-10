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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

Kazanın yaşandığı bölgede onarım çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasının ardından bölgedeki raylarda başlatılan onarım çalışmaları devam ediyor.

Devlet Demiryolları ekipleri, kazanın olduğu 400 metrelik güzergahın iki ayrı bölümünde çalışmalar yürütüyor.

İşçiler, vinç yardımıyla bölgeye yeni travers taşlar ve raylar döşüyor. Bu işlemin gün içinde bitmesi ve tren seferlerine yarın başlanması planlanıyor.

Ayrıca, kullanılamaz hale gelen 5 vagonun, onarılan raylardan getirilecek vinçle kaldırılacağı öğrenildi.

Çorlu ilçesinde önceki gün, yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 318 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu onarım çalışmaları tren kazası

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